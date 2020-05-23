Обнаруженный в ЮАР артефакт может полностью изменить историю человечества

Ученые занялись изучением очень важного артефакта, который был обнаружен на территории ЮАР еще в 60-х годах прошлого столетия. Его возраст составляет примерно 60 тысяч лет. В результате специалисты решили, что это старинный наконечник стрелы, который был смазан опасным ядом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Артефакт был обнаружен в пещерах реки Класис. Его извлекли из слоя породы, возраст которой превышает 60 тысяч лет. Визуально он напоминает наконечники стрел, которые использовались охотниками, проживавшими на территории Южной Африки в 18-20 столетиях. Обнаружен артефакт был достаточно давно, но до сегодняшнего дня никто даже представить не мог, насколько важную он играет роль. Причиной этого является то, что изначально неправильно определили его возраст. Во время последнего исследования специалисты воспользовались комбинированным подходом и изучили артефакт несколькими разными способами, которые позволили установить более точную дату. Также специалисты обнаружили органическое вещество, которое распределялось по поверхности кости и напоминало яд. С помощью химического анализа удалось установить, что данное вещество состоит из самых разных ингредиентов органического происхождения.Данное открытие указывает на то, что жители Южной Африки больше 60 тысяч лет назад научились комбинировать разные компоненты для изготовления определенных составов. Это говорит о том, что они могли «мыслить нестандартно». Также открытие стало доказательством того, что именно в Африке раньше всего начали использовать стрелы для охоты и случилось это на 30 тысяч лет раньше, чем предполагали ученые. Подобное говорит о том, что древние люди могли переключаться с одной мысли на другую и разрабатывать определенные идеи, а затем воплощать их в реальность.