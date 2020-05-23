Пандемии случаются каждые сто лет: всемирный заговор или совпадение?

Как отметили специалисты с 14 столетия в каждый 20 год случается всемирная вспышка опасного заболевания. Чем же на самом деле являются эти пандемии и как это объясняют ученые, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Пандемия коронавируса затронула совершенно все страны. Власти стараются придумать новые правила для того, чтобы уменьшить распространение заболевания, но далеко не у всех это получается. В это же время историки занимаются исследованием и им удалось обнаружить некую интересную закономерность. Начиная с 14 столетия в каждый 20 год нового века начинает бушевать какая-то опасная болезнь.В 1320 году была самая сильная вспышка чумы. Распространение болезни началось в Китае и затронуло совершенно все страны. Тогда умерла практически половина населения Европы. Пандемия длилась на протяжении 30 лет и ничего не могло ее остановить.В 1420 году новое заболевание начало распространяться в Царской России и вскоре перешло в другие страны. Оно описывалось в качестве жестокого мора. В исторических записях можно найти разные описания, поэтому историки уверены в том, что распространялась сразу легочная и бубонная чума. Тогда погибло огромное количество людей и пандемия не прекращалась на протяжении 8 лет, делая только незначительные перерывы. В 1520 году в Европе бушевала оспа. Она скорее всего начала распространяться в азиатских странах. Пандемия длилась 100 лет и практически каждый житель Европы успел переболеть этим страшным заболеванием. В этот же период происходила колонизация Америки и поэтому оспа в конечном результате была занесена и туда. Так, как у индейцев не было совершенно никакого иммунитета к оспе, то они умирали тысячами.В 1620 году фиксируется вспышка чумы на территории Северной Африки.В 1720 году в Европе начала распространяться бубонная чума, которая за два года унесла жизни более 100 тысяч людей.В 1820 году произошла вспышка холеры. Пандемия стала причиной смерти огромного количества людей, она быстро распространилась по всему миру. Болезнь не удавалось победить на протяжении 7 лет.1920 год стал временем «Испанки». Буквально за 2 года погибло больше 100 миллионов человек.Такие совпадения пугают, но большинство специалистов считают, что «мировое зло» не будет устраивать жуткие пандемии по определенному графику. Кроме этих пандемий были вспышки и других заболеваний, которые происходили в разное время. Но вспоминаются высказывания разных ученых, которые утверждают, что природа циклична и есть время, когда риск возникновения вспышки намного выше.