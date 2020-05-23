Бывший полковник США рассказал миру правду о крушении НЛО в Розуэлле

В 1997 году вышла книга бывшего полковника, которая до сегодняшнего дня остается популярной и которая породила огромное количество самых разных теорий заговора. Особое внимание в этой книге уделялось теме инопланетян, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Книга имеет название «День после Розуэлла». Она сразу же стала популярной среди уфологов, а также тех людей, которые верят в теорию заговора. Написал книгу бывший полковник Филип Джеймс Корсо, который находился на военной службе больше 20 лет. Он утверждает, что руководил тем отделом, который занимался изучением НЛО, упавшего в области Розуэлла. Полковник добавил, что те важные технические открытия, которые были сделаны в следующие несколько лет после изучения НЛО в 1947 году, стали результатом того, что специалисты обнаружили внутри инопланетного корабля. Они изучили приборы ночного видения, оптическое волокно, компьютерные чипы и многое другое, что потом в результате было создано человечеством. В книге Корсо затронул огромное количество теорий заговора. Некоторые уфологи даже посчитали книгу частично выдумкой или же преувеличением. Интересным фактом стало то, что сам полковник очень внезапно умер в результате сердечного приступа спустя пару месяцев после того, как вышла его книга. Конспирологи считают, что его убили из-за того, что он рассказал слишком много тайной информации, которая не предназначалась для посторонних людей. Полковник не имел никаких проблем с психическим здоровьем и не являлся фанатиком. Он неоднократно заявлял о том, что правительство скрывает настоящую правду о НЛО. В книге Корсо также подробно описал «тела пришельцев» найденных среди обломков космического корабля. Он считал, что эти «Серые» на самом деле были не инопланетянами, а биороботами, созданными на других планетах. В книге полковник добавил, что настоящих пришельцев никто не видел. Люди сталкивались только с биомашинами, которые имели огромные головы и черные глаза. Чтобы подтвердить свою версию, Корсо дополнительно описал то, что увидел при вскрытии тел, внутри которых не оказалось пищеварительной системы и они были связаны электронным способом с элементами, управляющими кораблем.