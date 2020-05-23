Пандемии случаются каждые сто лет: всемирный заговор или совпадение?

Как отметили специалисты с 14 столетия в каждый 20 год случается всемирная вспышка опасного заболевания. Чем же на самом деле являются эти пандемии и как это объясняют ученые, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Пандемия коронавируса затронула совершенно все страны. Власти стараются придумать новые правила для того, чтобы уменьшить распространение заболевания, но далеко не у всех это получается. В это же время историки занимаются исследованием и им удалось обнаружить некую интересную закономерность. Начиная с 14 столетия в каждый 20 год нового века начинает бушевать какая-то опасная болезнь. В 1320 году была самая сильная вспышка чумы. Распространение болезни началось в Китае и затронуло совершенно все страны. Тогда умерла практически половина населения Европы. Пандемия длилась на протяжении 30 лет и ничего не могло ее остановить. В 1420 году новое заболевание начало распространяться в Царской России и вскоре перешло в другие страны. Оно описывалось в качестве жестокого мора. В исторических записях можно найти разные описания, поэтому историки уверены в том, что распространялась сразу легочная и бубонная чума. Тогда погибло огромное количество людей и пандемия не прекращалась на протяжении 8 лет, делая только незначительные перерывы. В 1520 году в Европе бушевала оспа. Она скорее всего начала распространяться в азиатских странах. Пандемия длилась 100 лет и практически каждый житель Европы успел переболеть этим страшным заболеванием. В этот же период происходила колонизация Америки и поэтому оспа в конечном результате была занесена и туда. Так, как у индейцев не было совершенно никакого иммунитета к оспе, то они умирали тысячами. В 1620 году фиксируется вспышка чумы на территории Северной Африки. В 1720 году в Европе начала распространяться бубонная чума, которая за два года унесла жизни более 100 тысяч людей. В 1820 году произошла вспышка холеры. Пандемия стала причиной смерти огромного количества людей, она быстро распространилась по всему миру. Болезнь не удавалось победить на протяжении 7 лет. 1920 год стал временем «Испанки». Буквально за 2 года погибло больше 100 миллионов человек. Такие совпадения пугают, но большинство специалистов считают, что «мировое зло» не будет устраивать жуткие пандемии по определенному графику. Кроме этих пандемий были вспышки и других заболеваний, которые происходили в разное время. Но вспоминаются высказывания разных ученых, которые утверждают, что природа циклична и есть время, когда риск возникновения вспышки намного выше.