74 пациента новая смерть рост числа зараженных коронавирусом Алтайском крае стремится пику

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано еще 74 человека, зараженных коронавирусом. К списку погибших пациентов с подтвержденным COVID-19 также добавился один пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. В то же время источники сообщают, что скончавшихся может быть больше, но они пока не попали в статистику.

Общее число заразившихся в крае составляет уже 1185 человек. Из 74 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Барнауле установлен 61 человек, в Славгороде – пять, Тюменцевском районе – два, по одному — в Бийске, Новоалтайске, Бийском, Павловском, Советском, Тальменском районах.

Кроме того, оперштаб сообщил еще об одном случае смерти. «В настоящий момент в крае смертельных случаев 10, в семи из них причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся паталогоанатомические исследования, в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти. Как отметили в Минздраве Алтайского края, все умершие с ковидом имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому паталогоанатомические исследования занимают определенный промежуток времени и только по конечным результатам устанавливается непосредственная причина смерти», — уточнил оперативный штаб.

При этом источники ИА «Банкфакс» в медицинских кругах сообщили, что за сутки могли скончаться шесть пациентов, но пятерых из них якобы не включили в официальную сводку, поскольку точная причина смерти пока не установлена. ИА «Банкфакс» направило запрос в Минздрав Алтайского края, чтобы уточнить эту информацию.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией губернатор Алтайского края Виктор Томенко 21 мая обратился к жителям с просьбой соблюдать все предписанные меры предосторожности. «Это кажется, что проскочит мимо, это кажется, что ты не подвержен, защищен чем-то. А чем?» — сказал Томенко на заседании краевого правительства.