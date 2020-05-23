Легенда с бриллиантами. Цифры опровергают Минасяна … И даже больше — NovostiNK — Новости Армении



23 мая 2020, 18:00 — NovostiNK Бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Микаел Минасян, недавно выступил с видеообращением и опубликовал «факты», на основе которых обвинил власти в нелегальном ведении бизнеса за счет репутации Армении.

На днях «Платформа проверки фактов» коснулась утверждений Минасяна о том, что семья премьер-министра Никола Пашиняна занимается вывозом контрабандных сигарет, и обосновала, что в видеообращении содержится 4 лжи. Теперь обратимся к другому видеообращению о нелегальном бриллиантовом бизнесе. В видеообращении под названием «Конец лжи — 4» Минасян обвинил власти в том, что они импортируют бриллианты из-за рубежа, «армянизируют» их в Армении и нелегально экспортируют в другие страны в беспрецедентных объемах.

«Международные партнеры не идиоты. Они все видят, и начали задавать вопросы правительству Никола Пашиняна. Откуда взялись эти брилллианты? Как была создана эта система? Почему раньше ее не было? Как вы за эти три месяца экспортировали бриллинаты на 20 миллиардов драмов? Кстати, то, что я вам сейчас рассказываю, отражено в цифрах государственной статистики», — сказал бывший посол.

«Платформа проверки фактов» проверила статистику, на которую ссылается Микаэл Минасян, и выяснила, что она утверждает прямо противоположное.

Чтобы понять, насколько заявление Минасяна соответствует действительности, необходимо возпользоваться Базой данных внешней торговли Статистического комитета.

До революции экспортировалось намного больше бриллиантов

Согласно Базе данных внешней торговли, публикуемой Статистическим комитетом, в первом квартале этого года из Армении было экспортировано бриллиантов на сумму около 9.5 млн. долларов (около 4.6 млрд драмов).

На графике мы видим, что в последние годы этот показатель является самым низким. Для сравнения отметим, что за аналогичный период прошлого года было экспортировано бриллиантов на 15.8 млн. долларов, а в 2018 году – на 20 млн. долларов. Кстати, представленные здесь данные относятся и обработанным, и необработанным бриллиантам.

Однако Микаел Минасян утверждает, что в первом квартале текущего года из Армении было экспортировано бриллинатов на сумму 20 миллиардов драмов, что составляет более 41.5 миллионов долларов.

Как мы видим, бриллинаты в таких объемах не экспортировались из Армении не в этом году, ни в одном из первых кварталов последних 5 лет. Более того, при прежних властях, в частности при Серже Саргсяне, объем экспорта бриллиантов был намного выше, чем при нынешних властях.

Нерелевантные смешанные цифры

Интересно, что во время видеообращения Минасяна демонстрируются кадры из публикации Статистического комитета «Основные показатели промышленных организаций по видам экономической деятельности (5-и значными кодами)», которая не имеет ничего общего с упомянутым Минасяном показателем экспорта бриллиантов. Приводятся также несколько других табличных изображений, некоторые из которых не имеют ничего общего с экспортом бриллиантов, а некоторые невозможно даже прочитать.

В своем видеообращении Минасян также говорит о другом экономическом показателе. «Показатель экономического экспорта составил 8.7%, следовательно это сильно ощутимо для нашей экономики», — сказал Минасян.

Трудно было понять также, что бывший посол имел в виду под «экономическим экспортом», поскольку такого термина просто не существует. Однако при изучении видеообращения становится ясно, что под «экономическим экспортом» Минасян имеет в виду рост объема промышленной продукции на 8.7%. Из всех показателй, приведенных Минасяном, этот показатель, пожалуй, является единственным показателем, который относится к первому кварталу этого года, однако и это никоим образом не означает, что экспорт бриллиантов увеличился.

«5-й канал» также ничего не доказывает

К видеообращению Микаела Минасяна 19 мая в ходе основного выпуска новостей коснулся также «5-й канал».

В репортаже «Кому принадлежит «Бриллинатовая рука»? Деловая репутация страны находится под угрозой» авторы и экономический обозреватель Ара Мартиросян говорят о росте объемов переработки бриллиантов и ссылаются на ведомость Статисического комитета «Производство основных видов продукции в промышленных организациях (в натуральном выражении)».

Однако этот документ, подготовленный Статистическим комитетом, никоим образом не доказывает утверждение Минасяна об экспорте бриллиантов на 20 млрд драмов, а лишь показывает объем продукции, произведенной (а не экспортированной) примерно 2700 предприятиями за этот период.

Таким образом, можно констатировать, что опубликованные Микаелем Минасяном цифры по объему экспорта бриллиантов не соответствуют действительности. Посему, утверждения Минасяна о том, что действующие власти ведут нелегальный трансграничный бриллиантовый бизнес, становятся менее правдоподобными.

Севада Казарян