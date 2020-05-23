Путин запретил избираться депутатам с судимостью за преступления средней тяжести

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий баллотироваться в депутаты людям с судимостью за некоторые виды преступлений средней тяжести. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень включены 55 преступлений средней тяжести, среди которых многократное нарушение закона о митингах, а также мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Запрет распространяется на россиян, с которых на день голосования на выборах не снята и не погашена судимость за перечисленные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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