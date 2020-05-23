Зарубежные эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если кушать кабачки в сезон ежедневно

По
mavit
-
9

Зарубежные эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если кушать кабачки в сезон ежедневно В мае на прилавках магазинов появляются первые выращенные в грунте кабачки и цуккини. А в июне эти овощи уже и на огородах поспеют. Россияне имеют возможность лакомиться кабачками каждый день. Те, у кого имеется собственная грядка с дачей, всегда могут сорвать плоды и приготовить вкуснейшие блюда. Кабачки всегда недорогие, поэтому и те, у кого нет своего огорода, без проблем могут позволить себе лакомиться ними ежедневно.Читайте на Информинг.Ру: Альтернатива лекарствам — названы продукты, которые помогут облегчить хроническую больА стоит ли налегать на эти чудо-овощи? Зарубежные эксперты решили рассмотреть цуккини как овощ для здоровья и похудения летом и рассказали, что же произойдет с телом, если кушать овощи ежедневно.Жареные, запеченные, отварные — кабачки хороши в любом виде. Если кушать их все лето, значительно улучшится пищеварение. Плоды содержат воду, клетчатку и электролиты, которые облегчают пищеварение. Они избавят от запора, предотвратят язвы.Внимание: в сыром виде кабачки и цуккини (в том числе популярные нынче спагетти из них) гастроэнтерологи кушать не рекомендуют. Сырые овощи способствуют газообразованию. Зарубежные эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если кушать кабачки в сезон ежедневноКабачки способны замедлить процессы старения. Особенно это можно увидеть на коже лица женщин пенсионного и предпенсионного возраста. А все потому, что цуккини содержат как антиоксиданты, так и противовоспалительные фитонутриенты, которые работают вместе, чтобы нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспаление.

Кабачки сведут до минимума риск развития сахарного диабета. Хронический высокий уровень сахара в крови подвергает вас риску диабета, но диета с высоким содержанием клетчатки, которой много в овоще, сводит этот риск к минимуму. За лето цуккини способен почистить сосуды и сбалансировать уровень микроэлементов в организме, отмечают эксперты Fodeatsafу.Многие люди не понимают, что здоровое кровяное давление зависит от правильного баланса натрия и калия. Большинство получают слишком много натрия, но при этом совершенно недостаточно калия. Цуккини способен скорректировать этот баланс. Один средний кабачок имеет 512 мг калия, или около 14% от суточной нормы.Цуккини также содержит полисахарид, который помогает снизить уровень холестерина. Эти два эффекта соединились вместе для поддержания здорового кровообращения и крепкого сердца.Овощ за лето поможет неплохо похудеть. Калорий в нем-то всего ничего. Можно кушать в свое удовольствие и расставаться с лишним весом.Набор лишних килограммов происходит, когда человек кушает много углеводов и сахара. Цуккини не является ни тем, ни другим, но содержит немало воды и клетчатки. И то, и другое помогает организму дольше чувствовать себя сытым, что позволяет избежать переедания.Читайте на Информинг.Ру: Зарубежные эксперты назвали лучшие продукты для подавления аппетитаКабачки помогут улучшить здоровье щитовидной железы. Они содержат много витамина С и антиоксидантных полифенолов, которыеположительно влияют на функцию щитовидной железы и надпочечников. Исследования продемонстрировали, что люди с гипотиреозом испытывают дефицит витамина С, а также селена и цинка. Единственное состояние, которое связано почти с каждой болезнью, — это воспаление. Цуккини содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения, как то витамин А и витамин С, а также глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза.Добавление цуккини в ежедневный рацион повышает иммунитет и защищает от болезней. Яндекс Дзен