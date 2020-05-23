Зарубежные эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если кушать кабачки в сезон ежедневно

В мае на прилавках магазинов появляются первые выращенные в грунте кабачки и цуккини. А в июне эти овощи уже и на огородах поспеют. Россияне имеют возможность лакомиться кабачками каждый день. Те, у кого имеется собственная грядка с дачей, всегда могут сорвать плоды и приготовить вкуснейшие блюда. Кабачки всегда недорогие, поэтому и те, у кого нет своего огорода, без проблем могут позволить себе лакомиться ними ежедневно.Читайте на Информинг.Ру: Альтернатива лекарствам — названы продукты, которые помогут облегчить хроническую больА стоит ли налегать на эти чудо-овощи? Зарубежные эксперты решили рассмотреть цуккини как овощ для здоровья и похудения летом и рассказали, что же произойдет с телом, если кушать овощи ежедневно.Жареные, запеченные, отварные — кабачки хороши в любом виде. Если кушать их все лето, значительно улучшится пищеварение. Плоды содержат воду, клетчатку и электролиты, которые облегчают пищеварение. Они избавят от запора, предотвратят язвы.Внимание: в сыром виде кабачки и цуккини (в том числе популярные нынче спагетти из них) гастроэнтерологи кушать не рекомендуют. Сырые овощи способствуют газообразованию. Кабачки способны замедлить процессы старения. Особенно это можно увидеть на коже лица женщин пенсионного и предпенсионного возраста. А все потому, что цуккини содержат как антиоксиданты, так и противовоспалительные фитонутриенты, которые работают вместе, чтобы нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить воспаление.

Кабачки сведут до минимума риск развития сахарного диабета. Хронический высокий уровень сахара в крови подвергает вас риску диабета, но диета с высоким содержанием клетчатки, которой много в овоще, сводит этот риск к минимуму. За лето цуккини способен почистить сосуды и сбалансировать уровень микроэлементов в организме, отмечают эксперты Fodeatsafу.Многие люди не понимают, что здоровое кровяное давление зависит от правильного баланса натрия и калия. Большинство получают слишком много натрия, но при этом совершенно недостаточно калия. Цуккини способен скорректировать этот баланс. Один средний кабачок имеет 512 мг калия, или около 14% от суточной нормы.Цуккини также содержит полисахарид, который помогает снизить уровень холестерина. Эти два эффекта соединились вместе для поддержания здорового кровообращения и крепкого сердца.Овощ за лето поможет неплохо похудеть. Калорий в нем-то всего ничего. Можно кушать в свое удовольствие и расставаться с лишним весом.Набор лишних килограммов происходит, когда человек кушает много углеводов и сахара. Цуккини не является ни тем, ни другим, но содержит немало воды и клетчатки. И то, и другое помогает организму дольше чувствовать себя сытым, что позволяет избежать переедания.Читайте на Информинг.Ру: Зарубежные эксперты назвали лучшие продукты для подавления аппетитаКабачки помогут улучшить здоровье щитовидной железы. Они содержат много витамина С и антиоксидантных полифенолов, которыеположительно влияют на функцию щитовидной железы и надпочечников. Исследования продемонстрировали, что люди с гипотиреозом испытывают дефицит витамина С, а также селена и цинка. Единственное состояние, которое связано почти с каждой болезнью, — это воспаление. Цуккини содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения, как то витамин А и витамин С, а также глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза.Добавление цуккини в ежедневный рацион повышает иммунитет и защищает от болезней. Яндекс Дзен