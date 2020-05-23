Астрологи назвали знаки Зодиака, которым тяжело будет расстаться с лишним весом после отмены режима самоизоляции

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Лев

Водолей

Стрелец

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые во время режима самоизоляции рискуют сильно заплыть жирком. Причем, звезды показывают, что справиться с ним будет непросто даже после отмены ограничительных мер.

Лев

Львы не любят физической активности. Режим самоизоляции для них — это горка пирожных и газировки либо же несколько упаковок чипсов и пиво, а также любимый фильм по телевизору. Поскольку Львы от природы не любят физическую активность, сгонять калории за комплексом упражнений в собственной квартире они не будут. В результате представители этого знака Зодиака рискуют очень сильно располнеть.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, склонны набирать лишний вес буквально сразу после рождения. Однако было бы желание, и лишний вес сразу уйдет — Водолеи знают, как худеть правильно. Стоит им проявить слабину и позволить себе лакомиться любимыми, но вредными блюдами, как они начинают поправляться, словно на дрожжах. Похудение при этом возможно, но крайне медленно, с условием усиленных физических нагрузок и строгой диеты.

Читайте на Информинг.Ру: Астрологи назвали 3 пары знаков Зодиака, которые после самоизоляции могут расстатьсяНа карантине Водолеи кушают много не потому, что очень любят есть, а от скуки, от безделья, потому, что им нечем себя занять. Таким людям надо найти какое-то другое увлекательное занятие, освоить хотя бы дополнительный язык, чтобы не превратиться в «пышку» или «пончика».

Стрелец

Стрельцам, которые остались на период карантина дома и не ходят на работу, не позавидуешь. С режима самоизоляции они рискуют выйти настоящими толстяками либо «пухляшами». А все потому, что диван да тарелка вкусностей у них всегда в приоритете. С этими двумя вещами Стрельцы расстаются крайне редко — ну разве что отправляются в походы на кухню к холодильнику опустошать запасы.Главная проблема Стрельцов в том, что они прекрасно понимают, что сильно поправляются, но ничего не могут с собой поделать — не хватает силы воли. Поэтому процесс похудения следует начать с того, чтобы ее тренировать. Яндекс Дзен