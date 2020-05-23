В Турции из-за коронавируса были закрыты около 16 тыс. предприятий

Данная цифра была предоставлена министром торговли Рухсар Пекджан в ответ на парламентский вопрос, поданный Омером Фетхи Гюрером, депутатом от Народно-республиканской партии (НРП).

Однако Пекджан не ответила на вопрос о количестве людей, обратившихся за пособием по безработице за этот период, отмечает Turkish Minute.

Министр добавила, что было зарегистрировано около 80 тыс. новых предприятий.

Вместе с тем по словам Гюрера, число закрытых предприятий увеличится в ближайшие месяцы, поскольку вспышка вируса сильно ударила по турецкой экономике.

Кроме того, согласно отчёту НРП, опубликованному в начале мая, во время пандемии коронавируса каждый четвёртый житель Стамбула потерял работу.