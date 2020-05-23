В Москве неизвестный захватил заложников в банке и угрожает взорвать здание

Неизвестный захватил до 6 человек в заложники в отделении Альфа-банка в Москве и угрожает взорвать его. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В службу „02“ поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации», — сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет об отделении Альфа-банка на Земляном Валу.

По его словам, сотрудница банка успела сообщить в полицию, что неизвестный угрожает взорвать банк, на место происшествия выехали все экстренные службы города.

При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте работает полиция и спецназ. С захватчиком готовятся переговоры.

По информации телеграм-канала Baza, мужчина, захвативший отделение «Альфа Банка» в Москве, одет в костюм Delivery Club, за спиной у него фирменный рюкзак.

При этом в пресс-службе Delivery Club сообщили, что не имеют сведений, подтверждающих участие реального курьера сервиса в инциденте в офисе Альфа-банка в Москве

Мужчина требует от сотрудников крупную сумму денег, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. При этом, по информации канала 112, захватчик подбросил в отделение банка записку: «Мне от вас ничего не нужно — только правда».

По данным СМИ, сотрудники банка смогли покинуть здание через второй выход, в заложниках остался один посетитель — остальных успели вывести. Все это время пострадавший снимал происходящее в прямом эфире «Инстаграма».

UPD (15:12): Захватчика банка взяли штурмом. Сотрудники спецподразделений вошли в здание через черный вход и освободили оставшегося заложника. Взрывное устройство не обнаружено, при нем был муляж.

Как сообщил источник ТАСС, мужчина, взявший в заложники людей в отделении Альфа-банка, предварительно, находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.