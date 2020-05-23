Эксперт рассказала о плюсах от объединения НАО и Архангельской области

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Профессор, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», доктор философских наук Елена Кудряшова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко об объединении НАО и Архангельской области.

«Валентина Ивановна Матвиенко — мудрейший человек, и, конечно, все, что она говорит, глубоко взвешено и проанализировано. И я бы даже сказала, что речь идет не о присоединении, а о воссоединении, потому что, когда в 1499 был образован Пустозерск, как форпост государства Московского на севере, сразу были установлены связи с поморскими поселениями, и в 1708 году Петр I издал указ об образовании Архангелогородской губернии, в состав которой входили земли вокруг Пустозерска, то есть это земли на территории нынешнего НАО. То есть мы вместе 312 лет, и 285 лет вопроса не стояло вместе нам быть или не вместе. Нюанс, связанный с нынешней ситуацией произошел 27 лет назад, в 1993 году, в связи с известными событиями», — обратила внимание Кудряшова.

В частности, она отметила плюсы от возможного объединения двух российских регионов. «То, что это безусловно преимущество, у меня даже сомнений не возникает, потому что это дает возможность большому региону развивать диверсифицированную экономику. Мы знаем, что в НАО больше 90% бюджета и вообще экономики составляет нефтегазовая отрасль, мы понимаем, что сегодня она в очень непростой ситуации, и, в общем, никто не может дать гарантию, что в будущем ситуация резко изменится. Собственно, в Арктике мы речь ведем о гибридных энергетических установках с использованием и солнечной энергии, и ветра, и приливных волн, и атомной энергетики, и многого другого», — подчеркнула профессор.

Она добавила, что «для НАО диверсифицированная экономика — это огромный плюс». «Тем более, что наши судостроительные предприятия готовы выступать с инициативой о создании там очень интересных направлений развития», — сказала собеседница издания.

Помимо этого она отметила и такой плюс, как подготовка новых кадров. «Мы понимаем, что для подготовки кадров научных исследований, конечно, уникальные возможности открываются, это может дать новый толчок развития и филиалу Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, который в Нарьян-Маре находится. Но самое главное: губернаторы Архангельской области и НАО еще полтора года назад поддержали инициативу по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня под названием «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». О создании такого НОЦ говорил наш президент на V Международном форуме «Арктика — территория диалога», который был в 2019 году в Санкт-Петербурге, отмечая, что такой НОЦ обязательно должен быть создан в Арктическом регионе», — напомнила она.

«Мы видим, что на территории НАО может быть создан очень мощный подпроект, связанный с научно-образовательным заполярным центром, системой научных стационаров. Это новые рабочие места, интересные, креативные — для молодежи. Поэтому, на мой взгляд, речь все-таки о воссоединении в большей степени и о создании новых возможностей для развития экономики, социальной сферы, трудоустройства молодежи, создания новых рабочих мест. Ситуация, безусловно назрела, но очевидно, что будут решать люди и каждый должен понимать, что это дает и, в целом, большому региону и каждому человеку. Поэтому. Конечно, все будет решаться открытым, демократическим путем», — заключила эксперт.

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