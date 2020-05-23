Коронавирус может погубить целую страну: в ООН бьют тревогу

Ситуация в государстве усложняется многими факторами, в частности гражданской войной, которая длится уже долгое время. Люди имеют низкий иммунитет, дети не прошли вакцинацию, власти не могут закупить достаточное количество тестов и лекарств, а большая часть больниц в стране закрыта. По статистике, почти четверть всех районов Йемена не имеет врачей, людям нет к кому обращаться.

Вопрос проблем Йемена был поднят Жаном-Николь Бозе из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он заявил, что такое государство, как Йемен, может навсегда исчезнуть с лица Земли. Число больных, симптомы которых напоминают коронавирус, стремительно возрастает. К сожалению, имеется острая нехватка тестов, поэтому невозможно проверить граждан.

Люди из-за гражданской войны столкнулись с голодом, плюс, до коронавируса они пережили лихорадку денге, малярию и холеру. Организм всех жителей невероятно ослаблен. Согласно подсчетам, 80% граждан нуждаются в гуманитарной помощи.

На данный момент в Йемене проживает 24 млн человек, и только максимум 20% обладают средствами для существования. Люди питаются раз в день, некоторые даже лишились домов вследствие обстрелов.

Напомним, что всего в мире коронавирусом заболели больше пяти миллионов человек. Наибольшее число пациентов находится в США, а затем следует Россия.