Новые выводы ученых: иммунитет к коронавирусу есть даже у тех, кто им не болел

Все люди с нетерпением ждут вакцину против коронавируса, которая спасет их от бушующего штамма и остановит его распространение. Хорошая новость заключается в том, что клинические испытания некоторых вакцин уже проводятся. Также имеется и другая прекрасная новость: иммунитет от коронавируса имеется даже у людей, которые им не болели, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Согласно исследованию Института иммунологии в Ла-Хойе (Калифорния), действие некоторых вакцин основано на пробуждении иммунных клеток человека для борьбы с вирусом. Были сделаны выводы, что организм любого человека может справиться с «чужаком». В рамках исследования было изучено то, как влияют T-клетки иммунитета на антигены SARS-CoV-2 в образцах крови, собранной ещё до эпидемии в 2015-2018 годах. Примерно в 50% всех случаев иммунные клетки стали реагировать на штамм. Это означает, что доноры имели иммунитет к новому вирусу. Не исключается факт, что доноры ранее могли переболеть каким-то вариантом коронавируса, вследствие чего у них выработались определенные защитные реакции. Эта теория позже подтвердилась: люди получали иммунитет от целого семейства вирусов после того, как переболели HcoV-OC43 и HcoV-NL63 (это коронавирусы, которые вызывают сезонную простуду). Благодаря исследованию становится понятно, что многие люди могут иметь хороший иммунитет от коронавируса. В случае инфицирования они перенесут болезнь в легкой форме. Сейчас для создания вакцины важно обнаружить в SARS-CoV-2 участки структуры, которые провоцируют реакцию организма – Т-клеток. Ученые, стоит отметить, уже добились определенного успеха в этом направлении.