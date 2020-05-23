Ученые выяснили состав черной жидкости из древнеегипетских саркофагов

Истина была определена только недавно. Результаты исследования представил Британский музей, который проанализировал жидкость из саркофага древнеегипетского жреца Джедхонсиу-эф-анк и не только.

В 2018 году археологи обнаружили очередной саркофаг черного цвета, внутри которого буквально плавали двое мужчин и одна женщина. Черная жидкость из этой находки тоже была изучена.

Согласно полученным результатам, жидкость является раствором из животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и битума. Интересно, что некоторые ингредиенты импортировались в Древний Китай. Например, смолу из фисташкового дерева и хвойных деревьев доставляли в Древний Египет из Израиля. У берегов Турции был найден затонувший корабль с амфорами, наполненными материалом. Анализ сосудов показал, что они были произведены в Израиле, там же, скорее всего, и собирали смолу. Хвойную смогу могли импортировать из Ливана, а битум – из участков Мертвого моря.

Жидкость черного цвета могла включать и другие составляющие, однако определить их спустя 3000 лет уже невозможно. Вещество всегда применялось во время погребения: его не только заливали внутрь саркофага, но и обмазывали гроб. Черная жидкость во время застывания «цементировала» мумию, не давая ей деградировать.

Всего специалисты из Британского музея изучили сотню образцов чёрной жижи из 12 саркофагов. Погребения относились к 900-750 годам до нашей эры. Интересно, что черный цвет связан с культом Осириса, который был убит братом. Этот цвет являлся символом смерти и возрождения.