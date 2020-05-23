Барнаульцы готовы жаловаться президенту выйти пикеты против застройки холмов площади Сахарова

Жители домов на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического в Барнауле выступают против перспективы застройки холмов на площади Сахарова. Недавно стало известно, что мэрия города и владелец одного из участков ведут планомерную работу для освоения этой территории и намерены внести изменения в межевание территории ради возведения высотной многоэтажки. Горожане беспокоятся, что стройка доставит им серьезные проблемы: от шума и грязи до повреждения их жилища.

Жители домов на улице Молодежная, 21 и 23, находящихся у подножия холма, узнали о планах застройки одними из последних. Домком Галина Абрамова рассказала ИА «Банкфакс», что никто не проинформировал жильцов о возможности внести предложения и возражения в проект межевания соседнего участка на Молодежной 21 «А». 21 мая истекал срок подачи обращений, поэтому ей пришлось организовывать работу в сжатые сроки. По словам собеседницы, ей удалось собрать около 28 подписей под обращением, которое было направлено в администрацию Барнаула..

По ее словам, жильцы рассчитывали, что на холме могли бы сделать спортивную или детскую площадку, а постройка жилого дома, по мнению подписантов, нанесет только вред окружающим. Они обеспокоены, что если по соседству начнутся работы, то шум и грязь со стройки будет беспокоить жителей. Кроме того, возможность постройки здания в девять и более этажей может закрыть окна ближайших домов от солнечного света. Также барнаульцы считают, что стройка неподалеку может буквально повредить дома. «Нас-то маленько надо уважать. В 21-м доме у нас инвалиды и пенсионер, в 23-м тоже. Ну не дома же строить, не точечную застройку делать. Ну сделайте детскую площадку, спортивную или что-то для отдыха. Вот у нас хотели березовую рощу вырубить и гостиницу [Radisson] построить. Думать надо о людях. Или нас уже вообще ни за что не считают? Дом у нас уже и так полуживой. Делают ремонт чисто символически, подкрасят, подмажут, а кирпичи летят», — объяснила обеспокоенность жильцов Галина Абрамова.

Также она считает, что ход строительных работ может навредить и скверу на пересечении с проспектом Социалистическим, который в прошлом году горожанам с трудом удалось отстоять от инвесторов стройки фешенебельной гостиницы Radisson. В результате домком заявила, что жители домов на Молодежной снова намерены бороться с застройкой близлежащей территории. «Это крик души. Конечно, митинги сейчас нельзя проводить, но будем одиночные пикеты устраивать. Сейчас собираем всю информацию, думаем, как правильно это сделать, чтобы ничего не нарушить. В то же время будем письма писать: Путину и Томенко. Томенко нам тогда по березовой роще помог, но тогда не было мэра, а сейчас то у нас Франк. Сейчас есть человек, который должен этим заниматься. Лично я тогда просила, что нам хорошего хозяина города надо», — сказала собеседница.

Напомним, что в данный момент Комитет по строительству и архитектуре Барнаула проводит общественные обсуждения по проекту межевания участка по адресу Молодежная, 21 «А», который находится на холме за парком «Барнаульская крепость» на площади Сахарова. Земля площадью 998 кв. м принадлежит некой Нине Куратовой. Если проект изменений будет утвержден, то площадь участка возрастет до 1887 кв. м. Как указано в документах, процедура проходит для будущего строительства жилого дома с девятью и более этажами. Кроме того, соседние участки также предназначены для возведения жилых высоток: земля под парком с колесом обозрения и холм за главной городской сценой, где закопаны резервуары. Задумка освоения этого лакомого куска земли витает в головах барнаульских бизнесменов уже несколько лет. Не исключено, что межевание является частью подготовки к масштабному плану по освоению территории у главной праздничной площади Барнаула.