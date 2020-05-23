Станут ли Россия и Китай таскать каштаны из огня для Ирана — NovostiNK — Новости Армении

23 мая 2020, 14:12 — NovostiNK Единственной реакцией Белого дома на провал планов по продлению антииранского оружейного эмбарго станет ужесточение американских санкций против Тегерана и введение санкционных мер против стран, компаний, банков, физических и юридических лиц, осмелившихся вести военно-техническое сотрудничество с ним. В ответ Москва и Пекин могут поставить задачу изгнания США с Ближнего Востока, а Иран получит возможность официально заявить о выходе из ядерной сделки.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, заявил, что Москва «приложит все усилия для того, чтобы оружейное эмбарго или другие ограничения против Ирана после 18 октября не существовали». По его словам, действующий ныне разрешительный порядок — это продолжение более жесткого режима эмбарго, существовавшего до принятия резолюции 2231.

Ранее об этом заявлял и постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, говоря, что «официальная Москва не видит причин для продления международного эмбарго на поставки оружия в отношении Исламской Республики Иран». Напомним, что речь идет о резолюции 2231 от 20 июля 2015 года СБ ООН в поддержку ядерного соглашения Тегерана с «шестеркой», в котором оружейное эмбарго должно сохраняться в течение пяти лет, а запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет. В тот момент американцы единогласное голосование членов СБ ООН по этому вопросу считали своей «крупной дипломатической победой». Но потом, когда президент США Дональд Трамп объявил иранскую политику своего предшественника «ошибочной» и заговорил о выходе из ядерного соглашения, стало ясно, что временные ограничения, введенные кем-то из членов СБ ООН в резолюцию 2231, на поставки Ирану оружия становятся для Трампа серьезной политической и юридической ловушкой.

18 октября 2020 года, когда истекает срок эмбарго, станет серьезным рубежом в международных отношениях. Вашингтон в конце апреля раздал небольшому количеству стран проект резолюции о продлении на неопределенный срок эмбарго ООН на поставки оружия в Иран, после чего стало ясно, что план сделать это через Совбез вряд ли осуществим. Для принятия предложенной резолюции США нуждаются в поддержке восьми других членов СБ и отказе наложить вето со стороны Китая и/или России. Но, пишет в этой связи Bloomberg, «Трампу нечего предложить Москве и Пекину, чтобы те изменили свою иранскую политику». США непросто воздействовать на этом направлении и на других европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, потому что это окончательно разрушает сделку, открывая новые перспективы для не только его военной составляющей. Германию, Францию и даже Великобританию не убеждают и предоставленные им рассекреченные документы американской разведки, согласно которым Тегеран расширяет свое взаимодействие с региональными партнерами в рамках программы по созданию баллистических ракет и усиливает свою поддержку ливанской «Хезболлы».

Они видят и то, что все попытки Вашингтона сколотить на Ближнем Востоке антииранскую коалицию, способную начать боевые действия, не дали никаких результатов. Как говорил в этой связи один американский эксперт, «наступил момент воевать, а воевать некому». В результате у Трампа на все 100% срывается «план А»: провести голосование в СБ ООН в мае, когда Эстония, близкий союзник американцев, председательствует в нем. Напомним, что США не поддерживают при этом Москва и Пекин, неопределенна позиция соавторов «ядерной сделки» — Берлина, Лондона и Парижа. Они могут не согласиться разрушить СВДП и оставят Трампа в дипломатическом одиночестве, хотя не факт, что примут сторону России и Китая. Однако есть и «план Б». Его суть: американцы позиционируют себя действующими участниками «ядерной сделки», чтобы запустить так называемый механизм snap back, то есть возврат всех отмененных Резолюцией 2231 санкций против Ирана, в том числе и оружейного эмбарго. В данном случае имеется в виду механизм урегулирования споров, действительно установленный данной резолюцией.

Но использовать snap back непросто, и для этого потребуется немало времени. Теоретически это позволяет добиться переноса дебатов из формата СВПД в Совбез, где все равно вряд ли будет принята резолюция, требующая сохранения режима отмены санкций в отношении Ирана. Так что и здесь «ломать ситуацию через колено» у США не получается. А что может получиться? Единственной реакцией Белого дома на провал планов по продлению антииранского оружейного эмбарго станет ужесточение американских санкций против Ирана и введение санкционных мер против стран, компаний, банков, физических и юридических лиц, осмелившихся вести с ним военно-техническое сотрудничество. Москва и Пекин могут поставить задачу изгнания США с Ближнего Востока в ситуации, когда у Европы нет стимула бороться с американскими усилиями по продлению оружейного эмбарго. Это, кстати, даст повод Тегерану под прикрытием России и Китая официально заявить о выходе из ядерного соглашения, что резко изменит ситуацию не только в мире, но и на Ближнем Востоке. Однако должен будет измениться и сам Иран, для которого никто не намерен просто так таскать каштаны из огня. Иранцам решать, как дальше им вести игру.

3 ноября 2020 года запланированы президентские выборы в США, почти спустя три недели после 18 октября 2020 года. Так что сейчас Вашингтон проходит серьезный рубеж в предвыборной гонке, чрезвычайно важный и для американской политики в отношении Ирана, и, соответственно, для судьбы антииранского эмбарго и всего того, что с этим связано.