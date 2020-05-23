Турция продолжит принимать меры по ограничению импорта

Турция намерена установить дополнительные налоги до 30% на товары, включая строительное оборудование, краны, сельскохозяйственную технику, изделия из железа и стали, контактные линзы, мрамор, гранит, телевизионное оборудование, изделия из кожи и запасные детали для автомобилей, которые будут действовать до 30 сентября, отмечает NTV.

«Импортировать будет сложнее за исключением стратегических продуктов и товаров, которые не производятся в Турции. Некоторые люди пытаются в этот сложный период превратить нашу страну в импортный рай», — цитирует Gazete Duvar высказывания Албайрака.

Добавим, что Турция взимает таможенный налог в размере 18% на товары, прибывающие из стран ЕС, и 20% на товары, привозимые из стран, не входящих в ЕС.

Напомним также, что турецкое правительство в прошлом месяце ввело дополнительные налоги в размере от 2,3% до 45% на широкий спектр промышленных товаров, начиная от электроники до текстильных товаров.