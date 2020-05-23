76 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 697. Выздоровели 1 825 пациентов (+127 за сутки), умерли 10 человек.

По информации оперштаба РТ, все новые случаи контактные, 20 человек госпитализированы, 56 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма заболевания.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 37, Набережные Челны — 15, Нижнекамский район — 5. По три новых случая выявлено в Зеленодольском, Лаишевском и Пестречинском районах, два зараженных — в Атнинском районе. По одному заболевшему зарегистрировано в Аксубаевском, Апастовском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Спасском и Тукаевском районах.

Детей среди новых зараженных нет. 8 человек заболевших в возрасте от 18 до 30, 31 — от 30 до 50 лет, 15 — от 50 до 60 лет, 14 — от 60 до 70 лет. Пять человек заразились коронавирусом в возрасте от 70 до 80 лет, трое — от 80 до 90 лет.

В России за прошедшие сутки выявлены 9 434 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране зафиксированы 335 882 заболевших, из них 107 936 выздоровели (плюс 8 111 за сутки), 3 388 умерли (плюс 139 за сутки).