Три знака Зодиака, которым одного брака недостаточно

Когда мы решаем связать себя узами брака, то, конечно, рассчитываем, что партнер будет с нами до конца жизни, но…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 3 мин. Просмотров 8

Когда кто-то решает связать себя узами брака, он, конечно, рассчитывает, что партнер будет с ним до конца жизни. Однако некоторые люди просто не способны находится в одном браке длительное время. Под какими же знаками рождаются люди, которые не могут остановиться на одном браке?

Телец

Считается, что Телец все решения принимает с большой осторожностью, особенно жизненные. Однако, когда дело доходит до романтических отношений, он с легкостью бросается в любовные авантюры. Представители этого знака способны связать себя узами брака едва не с первым встречным человеком, потому что готовы раствориться в своих чувствах.

Из-за склонности заботиться о любимом человеке, дарить ему все больше внимания и любви, чувствовать себя постоянно нужными, Тельцы буквально забаловывают свою вторую половину, в результате чего их партнеры начинают зависеть от них во всех жизненных вещах.

И чем дольше длится брак, тем эта зависимость становится сильнее, и тогда созданные по большой любви отношения начинают душить Тельца. У него появляется желания сбежать. Однако представитель этого знака приложит все силы, чтобы сохранить брак, потому что разрушение того, во что он вложил столько любви и энергии, станет для него большим личным поражением. Но если его партнеру так и не удается воспользоваться предоставленными шансами, Телец уходит из этих отношений без сожалений.

Во второй брак Телец вступает уже с гораздо большей осторожностью. У большинства рожденных под этим знаком второй брак длится до конца их жизни.

Дева

Как правило, Девы действительно по-настоящему влюбляются в своего избранника/избранницу. Они уверены, что способны превратить своего возлюбленного/возлюбленную в идеального мужа или жену. Однако многим Девам так и не удается этого сделать, потому что не все люди готовы играть роль пластилина в руках мудрого лепщика. И когда их партнер начинает проявлять поведение, которое выходит за рамки логики и пользы, они легко покидают эти отношения – без всяких эмоций и сожалений.

Конечно, в случае, если Дева не может выйти из этого брака из-за своей финансовой зависимости от партнера, она станет ноющей занозой и будет стараться сделать все возможное, чтобы ее партнер сам подал на развод. В этом случае она руководствуется простой логикой: если партнер ее бросит, ее совесть будет чиста. Часто Девы заканчивают жизнь в одиночестве, потому что ей лучше быть одной, чем в бессмысленных отношениях.

Весы

Величайшие соблазнители легко уговаривают своего любимого человека пойти к алтарю. Весы – хорошие и добрые люди, которые не боятся показывать свои чувства. Им нравится баловать своего партнера, но они ожидают, что их избранник/избранница будут относиться к ним с такой же заботой.

Настоящие проблемы начинаются в том случае, если партнер перестает обращать на них внимание, и тогда в ответ исчезают их собственные эмоции, являющиеся душевной пищей этого знака. Худший вариант – это когда отношения переходят в стадию непрекращающихся ссор и конфликтов, которых боятся все Весы.

Осторожным Весам с большим трудом дается решение разорвать отношения с партнером, но при этом они без проблем находят человека, который становится их новым спутником жизни. Многие Весы вступают в брак не единожды, потому что находятся в вечном поиске идеальных отношений. Редким представителям этого знака везет встретить «своего» человека еще в юности. Но они никогда не сдаются и в конечном итоге находят то, чего хотят.

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