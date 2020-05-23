МИД РФ призвал Японию «вернуться на землю» в вопросе Курил

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в…

РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неоспоримости российского авторитета на территории Курильских островов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова также отметила, что желание японских представителей вернуть вопрос о Южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на диалог по данному вопросу.

«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях», — сказала дипломат.

Кроме того, Захарова добавила, что Японии следует «вернуться на землю», чтобы представители стран смогли продолжить переговоры по данному вопросу.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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