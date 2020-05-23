«Врать не буду, это был Максим»: Серябкина о разрыве контракта с Фадеевым

Певица отказалась от творческого псевдонима.

В прошлом году 35-летняя звезда Serebro Ольга Серябкина объявила об уходе из группы и начале сольной карьеры. Певица взяла псевдоним Molly, но осталась работать под началом Максима Фадеева. В октябре 2019 года продюсер Malfa неожиданно для слушателей распустил всех артистов лейбла, включая свою любимицу Серябкину. Подробности ухода от Фадеева певица раскрыла в шоу «Вечерний Ургант».

«Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением», — заявила артистка.

Фадеев с Ольгой расстался мирно: оставил ей права на песни и псевдоним, но певица приняла решение отныне выступать под настоящим именем.

«Вы всегда видели меня настоящую. С самого первого моего дня на сцене. Даже за псевдонимами… Они никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали. Поэтому отныне я хочу стереть все грани и быть собой на все сто процентов. Где бы я ни находилась — дома, на сцене, в студии, я — это я», — призналась Серябкина.

Стоит отметить, что певица неоднократно отрицала слухи о романе с продюсером. Об их тайной романтической связи рассказывала в своем интервью Елена Темникова. В Интернете было мнение, что Фадеев специально разорвал контракт с певицей, чтобы избавиться от обсуждения их отношений. Однако по словам продюсера, его цель — реструктуризовать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность.

Напомним, что ранее поклонники заподозрили Фадеева в романе с 26-летней певицей. Судя по фото из Инстаграм, она живем в его загородном доме. Интересно, что другим артистам при разрыве повезло не так, как Серябкиной. Например, в марте Наталью Чистякову (Глюкозу) он лишил творческого псевдонима.