Названы страны, которые будут принимать туристов в июне 2020 года

Вполне прогнозируемое количество новых инфицированных в сутки, незначительное снижение уровня летальности и падение мировой экономики вынуждают руководителей различных государств ослаблять ограничения. Близится лето и пляжный сезон, а для многих стран этот период важен в плане наполнения бюджета за счет туристов. И уже некоторые страны, особенно зависящие от туризма, анонсировали открытие своих границ.

В Европе рассматривают открытие лишь внутренних границ

Во II декаде мая 2020 г. европейские чиновники стали изучать возможность открытия границ. Как известно, курорты Европы ощутимо наполняют казну ЕС. Поэтому на заседании Еврокомиссии решили, что медлить с этим вопросом не стоит.

Европейские власти создали нормы, регулирующие открытие границ. Затем главы МИД, представляющие интересы 11 стран Европы, пришли к договоренности касательно того, что взаимные путешествия будут доступны для их соотечественников с середины июня.

На решение об открытии госграницы будет влиять эпидемиологическая обстановка.

Какие страны будут принимать туристов в июне 2020 года

Европейское правительство решило, что любая республика из Еврозоны может открыть границы в том случае, если внутри нее будет с каждым днем регистрироваться все меньшее число новых зараженных. Кроме того, важно проводить тесты на COVID-19 и чтобы среди них было малое количество положительных результатов.

Если рассматривать Европу, то больше всего пострадали Испания, Великобритания и Италия. Впрочем, граждане пытаются ходить на работу даже в условиях карантина. Европейцы понимают, что экономика сама себя в порядок не приведет.

Для резидентов РФ и еще 30 государств Турецкая Республика открыла госграницу. Сейчас туда совершают перелеты только частные самолеты. Но начало к запуску туристического сезона уже положено и, возможно, отдохнуть в этой средиземноморской стране россияне смогут в июле-августе.

Украина пока держит границу под замком, однако в скором времени обстановка может перемениться. Так, официальный Киев объявил об открытии госграницы для 11 европейских государств, намеревающихся «открыться» в июне.