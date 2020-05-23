Работающим пенсионерам сделают прибавку к пенсии с 1 июня 2020 года

По Федеральному закону, трудоустроенным российским пенсионерам не полагается каждый год индексация, как тем пожилым людям, которые получают государственное пособие и больше не работают. Данный закон был введен в 2016 году.

Поправки в законодательство были внесены правительством в связи с тяжелой финансовой ситуацией у населения из-за эпидемии. По этой причине произойдет индексация пенсий данной категории пенсионеров с 1 июня этого года с учетом инфляции и повышений выплат за последние четыре года.

Каким категориям пенсионеров сделают надбавку по причине эпидемии

Трудоустроенных пенсионеров правительство отправило по домам, чтобы переждать эпидемию в стране. По этой причине самыми первыми пострадавшими в плане финансовых убытков во время КОВИД-19 стали именно пенсионеры. Часть из них отправили в оплачиваемый отпуск, при этом зарплата была урезана до минимума.

Другую часть сократили, и люди вообще остались без заработка. В правительстве посчитали, что восстановление индексации для этой категории граждан сейчас просто необходима.

Страховые пенсионные начисления будут проиндексированы с 1 июня при необходимых условиях:

— пенсионные начисления были оформлены до 2002 года;

— соискатель доплаты рожден до 1963 года;

— официально пенсионер трудоустроен;

Работодатели вправе самостоятельно назначить добавки к имеющимся выплатам.

Пенсионеры, зарегистрированные в сельской местности, получают увеличенную фиксированную пенсионную выплату.

Каким рискам подвергаются пенсионеры во время финансового кризиса

Эпидемия из-за коронавирусной инфекции привела к тому, что в РФ снизилось количество функционирующих предприятий. Это отразилось на кадрах. Огромное количество людей потеряли работу, и в первую очередь это пенсионеры.

Известно даже о таких случаях, когда работодатели, не желая расставаться с ценными сотрудниками пенсионного возраста, предлагают им уволиться из организации и продолжить работать неофициально, что запрещено действующим российским законодательством.

Юристы, работающие в сфере трудового права, пожилым людям рекомендуют не соглашаться на подобные предложения, поскольку это может помешать им, в дальнейшем трудоустроиться в другое место официально. Эксперты заявляют, что в скором времени коронавирус отступит и положение россиян начнет меняться в лучшую сторону.