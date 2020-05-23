Барнаульский подросток рассказал давлении полиции из-за акций против обнуления президентских сроков

17-летний житель Барнаула рассказал «Сибирь. Реалиям» (внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента), что сотрудники полиции оказывали на него давление. Причиной тому якобы стало его участие в протестной акции против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина. В переписке с корреспондентом ИА «Банкфакс» подросток подтвердил подлинность публикации, но от дополнительных комментариев отказался.

По данным источника, полицейские обратили внимание на молодого человека из-за того, что он якобы участвовал в пикетах против «обнуления» президентских сроков, внесеного в пакет поправок к Конституции РФ, который ожидает всероссийского голосования. По его словам, к нему домой приходил сотрудник краевого Центра «Э». Он якобы спрашивал подростка об участии в протестной акции. «Сотрудник Центра мне показывал фотографии и предлагал признаться, что я принимал участие в акции. Потом зашел на мою страницу в соцсети и указал на то, что в друзьях у меня есть известный барнаульский активист Николай Умеренков, требовал дать на него показания», — рассказал юноша.

Также он заявил, что правоохранитель якобы угрожал ему административной ответственностью и постановкой на учет. Молодой человек пояснил, что интересуется политикой, но в акциях подобного рода не участвует в силу возраста. При этом, по утверждению источника, есть фото, на котором подросток стоит рядом с пикетирующими активистами. Сам несовершеннолетний объяснил это тем, что мог просто проходить мимо или наблюдать со стороны. Также он добавил, что полиция интересовалась активистом Николаем Умеренковым по причине вовлечения несовершеннолетних в политическую деятельность, чтобы привлечь его к ответственности. Судя по соцсетям, Умеренков активно выступает в рядах национал-большевистского движения «Другая Россия».

Корреспонденту ИА «Банкфакс» удалось связаться с молодым человеком в соцсетях. В ходе переписки он рассказал, что опубликованная информация является истинной. От иных комментариев несовершеннолетний отказался. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю «Банкфаксу» данную ситуацию оперативно не смогли прокомментировать.

Напомним, что в марте этого года в Барнауле проходило несколько протестных акций против «обнуления» президентских сроков и поправок к Конституции РФ. При этом политические движения разного толка не исключали возможность консолидации на фоне общей повестки. О возможном сотрудничестве говорили барнаульские комсомольцы и либертарианцы. Однако все ограничилось малочисленными пикетами, поскольку проведение массовых митингов мэрия Барнауле не согласовала.