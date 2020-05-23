Трамп прошел курс противомалярийного препарата для профилактики COVID-19

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что принимал противомалярийный препарат, передает ТАСС.

Трамп уточнил, что начал прием гидроксихлорохина после выявления коронавируса у двух людей в Белом доме. Он пропил лекарство 14 дней и рассказал, что читал про него «потрясающие и восторженные отзывы».

«Я настолько верю в него, что прошел курс [приема гидроксихлорохина]», — сказал политик.

18 мая Трамп признался, что для профилактики COVID-19 он принимает по одной таблетке гидроксихлорохина в день. Однако многие специалисты в США заявили, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может нанести организму человека серьезный вред .

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США обнаружили более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 95,9 тыс. человек.

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