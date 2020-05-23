Украина, США, Британия и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму

Прослушать новость

Остановить прослушивание

Stephanie Keith /Reuters

Представители четырех стран (Украины, США, Британии и Эстонии) отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Постпредство отметило, что делегации нарушили установленную практику Совета Безопасности ООН, согласно которой все члены принимают участие во встречах по «формуле Арриа» вне зависимости от того, одобряют ли они избранную тему встреч.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей «формуле Арриа» Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Британии, США и Эстонии», — говорится в заявлении.

После этого инцидента РФ воздержалась от участия в организованном постпредством Эстонии мероприятии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

— Небензя назвал настоящего виновника потери Крыма Украиной

— Лавров: тема Крыма закрыта раз и навсегда

Источник