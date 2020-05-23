ЦБ Турции снизил ставку до 8,25%

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В комитете по образованию девятиклассникам рассказали, как они могут улучшить отметки в аттестате
Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга Анна Грубская рассказала девятиклассникам, как они могут улучшить итоговую отметку по предмету в аттестате.ОГЭ 2020 -...
Песков рассказал, как он себя чувствует
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем самочувствии.По словам Пескова, в настоящее время он продолжает лечиться в больнице. При этом других подробностей он...
Голикова заявила, что Россия перешла в период стабилизации
Прослушать новость Остановить прослушивание close Климентьев/РИА «Новости» Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия перешла в период стабилизации. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета...
Специалисты сомневаются в том, что вакцина спасет человечество от Covid-19
Во многих развитых странах активно проходят исследования для создания вакцины против коронавируса. Уже в мире создано семь вариантов, которые ожидают проведения клинических испытаний,...
Цилиндрические дома: кто и почеу в них жил в СССР
Дом из цистерны – конструкция из области «необъяснимо, но факт», что-то нереальное и фантастическое. Или же если посмотреть проще, то вариант для человека без...