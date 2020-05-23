Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 23 травня

За останню добу на Волині зареєстровано 19 нових випадків захворювання на COVID-19.

Найбільше випадків зареєстовано в Ківерцівському районі – 6 та в м.Луцьку – 4, в Луцькому районі зареєстровано 3 випадки, по два випадки зареєстровано в Горохівському районі та м.Ковелі, по одному – в Маневицькому та Турійському районах.

Одужало за добу 5 осіб. Померла одна особа (Маневицький район).

Загалом станом на 10.00 год. 23 травня в області зареєстровано 759 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 182 особи. 22 випадки хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 152 випадки, в т.ч. 5 летальних;

• Луцький район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• м.Ковель – 140 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Ковельський район – 7 випадків;

• Ківерцівський район – 120 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• м. Нововолинськ – 68 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Іваничівський район – 13 випадків;

• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Маневицький район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;

• Горохівський район – 35 випадків;

• Володимир-Волинський район – 22 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• Камінь-Каширський район – 16 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Любомльський район – 8 випадків;

• Шацький район – 8 випадків;

• Рожищенський район – 7 випадків;

• Любешівський район – 4 випадки;

• Турійський район – 4 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 60 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 5053 особи, в тому числі за останню добу – 188 осіб.