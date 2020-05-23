В Татарстане в результате взрыва обрушились перекрытия административного здания

Перекрытия в административном здании в Менделеевском районе обрушились в результате взрыва водонагревателя. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Утром поступило сообщение об обрушении перекрытия в административном двухэтажном кирпичном здании в деревне Абалачи на ул. Центральная. По информации ведомства, людей внутри не было.

На место происшествия прибыла оперативная группа Менделеевского пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что произошло обрушение перекрытия и перегородок на площади 25 кв.м. Кровля не повреждена.

Кирпичное административное здание 1980 года постройки принадлежит ООО «Абалачи». Отмечается, что перекрытия у здания железобетонные, кровля плоская на битумной мастике, помещение электрифицировано и газифицировано.

Предварительная причина происшествия — взрыв электрического водонагревателя. Погибших и пострадавших нет в результате инцидента нет.