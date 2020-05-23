Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих

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Госдума приняла закон, увеличивающий ежемесячные пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан, пишет РИА «Новости».

Сейчас минимальное пособие на первого ребенка до полутора лет составляет 1,5 тысячи рублей, на последующих — 3 тысячи рублей. Согласно принятому закону, обе выплаты увеличены до 6 752 рублей.

Также максимальный размер пособия теперь составляет 13 504 рублей (ранее — 6 тысяч).

Новые пособия будут выплачиваться с 1 июня.

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