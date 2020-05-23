В Крыму не рассчитывают на межрегиональный туризм до 1 июля

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов

РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отельерам региона не стоит ждать отдыхающих из других российских регионов до 1 июля. Об этом пишет ТАСС.

Он пояснил, что перспектив возобновления туристических потоков между регионами страны пока нет.

«На межрегиональный туризм, честно мы говорим, пока рассчитывать не стоит», — сказал Аксенов.

Решение о режиме работы в период «высокого» сезона в Крыму власти планируют принять 26-27 мая.

До этого Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове.

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