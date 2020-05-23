Прояснилось самочувствие Анастасии Заворотнюк

Поклонники творчества Анастасии Заворотнюк уже больше года следят за новостями о ее состоянии здоровья. В прошлом году врачи поставили актрисе неутешительный диагноз – рак головного мозга. За этим последовало тяжело лечение и многочисленные операции.

Анастасия Заворотнюк: последние новости на сегодня, 23.05.2020

Стоит отметить, что несколько месяцев назад появились хорошие новости. Врачи и близкое окружение актрисы сообщали, что проведенное лечение дает положительные результаты. Сообщалось, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось.

На днях, соседка по коттеджному поселку Анастасии, певица Наташа Королева прокомментировала состояние здоровья актрисы. Королева подтвердила, что Заворотнюк стало лучше, наблюдается процесс восстановления здоровья.

Напомним, что Анастасия Заворотнк стала известна широкой публике благодаря роли няни Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня». Как оказалось, изначально, продюсеры сериала приглашали на главную роль Наташу Королеву. Певица отказалась от участия в фильме из-за личных обстоятельств и загруженности в работе. По замыслу режиссера, именно поведение Королевой присуще няне Вике. Поэтому Заворотнюк копировала стиль и эпатаж певицы.

Королева сообщает, что эта история стало началом их дружны с Анастасией. Сейчас вся семья надеется на скорейшее выздоровление актрисы.

Что за болезнь у Заворотнюк: подробности

Глиобластома — это злокачественная опухоль, место её образования — это спинной и головной мозг. Как и все злокачественные опухоли, она довольно быстро захватывает территорию и начинает воздействовать на организм. Также данную опухоль удалить полностью хирургическим путём невероятно сложно. Все из-за того, что она закрепляется на здоровых тканях и может прорастать куда угодно.

Для развития чаще всего данная опухоль использует глиальные клетки, все из-за того, что они поддерживают способность к делению на протяжении всей жизни человека. На самом деле данный вид рака является очень редким, и в основном в риске им заболеть находятся мужчины от тридцати до шестидесяти лет, но несмотря на это также имеют шанс заболеть женщины и маленькие дети. Если говорить про то, насколько редко люди заболевают данным видом рака, то по статистики на сто тысяч человек всего четыре заболевших.

Особенность данного вида рака также в том, что имея первые стадии вы можете даже не подозревать о наличии опухоли, так как этот период она может никак себя не показать. Из-за этого врач может поставить диагноз и начать лечение поздно, по причине чего справиться с раком может стать практически невозможно.