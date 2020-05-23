Бабкина после выписки из больницы впервые посетила театр

Известная певица Надежда Бабкина первый раз после того, как ее госпитализировали с диагнозом «пневмония», пришла в свой театр «Русская песня».

«Бабкину встречали с цветами, «Русская песня» встретила торжественно, с некоторыми ребятами она не виделась очень давно», — отмечается в материале журналистов.

Бабкина рассказала, что в театре уже началась подготовка к новому спектаклю.

В начале апреля певицу госпитализировали с диагнозом «пневмония». Она провела более недели на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. 1 мая Бабкина была выписана.

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Поклонники известной певицы, народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной усомнились в том, что она перенесла коронавирус и находилась в больнице из-за него. Некоторые заметили, что артистка стала выглядеть моложе после окончания лечения, и предположили, что она была в медучреждении, где делала пластическую операцию.

Друг певицы художник Никас Сафронов ответил всем, кто не верит в то, что знаменитость перенесла заболевание.

«Она никогда бы не пошла на такие нелепые подлоги, — считает Никас. — Подобные выдумки подходят для людей с более искаженной психикой. Мы, например, все слышали историю про «Крота».

Художник намекнул на продюсера Бали Алибасова. Также Сафронов подчеркнул, что Бабкина никогда бы не стала спекулировать на болезни коронавирусом. Врачи подтверждали ее диагноз. И потому думать, что она делала очередную пластику под предлогом COVID-19, — кощунство!

«Она действительно серьезно болела. Я был свидетелем того, как нашу улицу, после того как Бабкина попала в больницу, обрабатывали дезинфицирующими средствами и особенно усердствовали возле ее дома», — добавил Никас.