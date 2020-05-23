Как подготовиться к собеседованию по скайпу

Почему важно проверить качество связи до собеседования, как одеться на online-интервью, как перестать волноваться и подготовиться к вопросам заранее.

По данным последних опросов, 65% малых и средних компаний в России приостановили работу, 9% провели сокращения, 6% готовятся к остановке предприятия.

И всё-таки работа в России есть. Минтруд сообщает – только за апрель 2020 работу нашли 1,1 млн россиян.

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Выбирая вакансию, учитывай – средняя зарплата в России 37 700 рублей. Однако продавец, например, в среднем получает 25 100 рублей, врач – 38 300 рублей, а машинист спецтехники – 60 800 рублей в месяц.

Несмотря на то что режим самоизоляции отменили, многие работодатели всё-таки опасаются распространения вируса среди коллектива. Поэтому собеседования продолжают проводить в онлайн-режиме.

Как пройти собеседование по скайпу, чтобы понравиться работодателю, на какие технические детали обратить внимание – рассказал ГородРабот.ру.

Как настроиться на собеседование

Все мы волнуемся в первую встречу с работодателем. Если она проходит по скайпу – поводов для волнения не меньше.

Чтобы чувствовать себя комфортно, попроси домашних побыть в другой комнате и обеспечить тишину. Ничто не должно отвлекать тебя от разговора с представителем компании.

Отрепетируй с близкими основные моменты. Это поможет чувствовать себя увереннее на реальном собеседовании.

Продумай ответы на самые частые вопросы эйчара – почему решил работать в компании, какие достижения были на предыдущем месте работы, кем видишь себя через пять лет, на какую зарплату рассчитываешь.

Как одеться на собеседование

Обрати внимание на фон, который будет виден работодателю. Постарайся убрать вещи с заднего плана.

Лучше всего, если сзади будет стена и ничего лишнего или отвлекающего. Приберись в комнате.

Если проходишь собеседование дома – это не значит, что можно предстать перед работодателем в пижаме и с пучком на голове.

Надень обычную деловую одежду и прибери волосы. Помни: внешний вид – это важно.

Что проверить, чтобы не было технических проблем

Обязательно убедись, что приложение работает и есть выход в интернет. Попроси друга о помощи – созвонитесь перед собеседованием и проверьте микрофон с наушниками.

Техническая сторона должна работать идеально, иначе работодатель решит, что ты не готов к собеседованию и дальнейшей работе.