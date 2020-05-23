Новосибирцы обеспокоены вопросом, когда снимут карантин

За весь период эпидемии и самоизоляции в Новосибирской области правоохранительными органами составлено 1223 протокола на общую сумму 3,8 млн рублей. Штрафы назначены за пренебрежение карантинными ограничениями.

Так в отношении 254 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сибиряки должны были находится на 14-дневной изоляции, но по разным причинам нарушили предписания. По 126 протоколам уже назначены штрафы на сумму 1,8 млн рублей.

Предприятиям и организациям Новосибирской области назначен штрафы в на 600 тысяч рублей, это 910 административных протоколов за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, сообщает пресс-служба правительства.

За нарушение санитарных норм на юридические лица составлено и направлено в суд 60 административных протоколов, из них по 40 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

Когда карантин отменят в Новосибирске

Эпидемия коронавируса нарушила много праздничных планов сибиряков, и теперь людей волнует вопрос: отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске? Ответить на него мы попросили вице-мэра и главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову.

— Пока что мы готовимся к празднику в обычном режиме, но не исключаем и вариант его дистанционного проведения. Все зависит от того, сколько еще продлится режим самоизоляции в Новосибирске. В любом случае, мы готовы ко всему: если будет необходимо, этот праздник мы проведем в онлайн-формате так же, как до этого провели 9 мая.

Напомним, День Победы в Новосибирске прошел в дистанционном формате. Большинство мероприятий, таких как, к примеру, акция «Бессмертный полк», прошли в режиме онлайн. Наблюдать праздничный воздушный парад и салют сибиряки тоже могли с помощью различных серверов.

О сроках отмены карантина на сегодняшний день сказано много, но главное следующее: ждать послаблений можно только после 1 июня 2020 года.