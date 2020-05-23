В колледжи будут зачислять по аттестатам

Зачисление в колледжи в 2020 году будет производиться по аттестатам. Отмена Основного государственного экзамена на процесс не повлияет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Изменения в ОГЭ из-за коронавируса

«Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок», — сказал глава Минпросвещения в эфире телеканала «Россия 24».

Кравцов отметил, что отмена ОГЭ — это вынужденная мера, связанная с распространением коронавируса. Ранее по этой же причине были перенесены сроки проведения Единого государственного экзамена.

Ребята, которые сдают ОГЭ, могут улучшить свой аттестат. В этом году экзамена не будет. О том, останется ли шанс изменить оценки по предметам, в программе «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург» рассказала начальник отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анна Грубская.

По словам Грубской, школам рекомендовано выставлять отметки по итогам промежуточной аттестации, а также с учетом отметок в 4-й четверти в пользу ребенка.

«Мы неоднократно слышали и от родителей, и от учителей, что такой подход позволил многим ребятам улучшить свою отметку, например, по русскому языку и математике. То есть по тем предметам, которые в обязательном порядке сдают все», — поведала она.