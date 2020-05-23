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Климентьев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия перешла в период стабилизации. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Ситуация, которая складывается за последние 10 дней, дает повод нам заявить, что страна перешла в период стабилизации», — заявила Голикова.

Она также добавила, что медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия коронавируса, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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