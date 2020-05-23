В России раскрыли причины обвинений США в «дезинформации» по COVID-19

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российское посольство в США выпустило в Facebоok заявление, в котором раскрывает помыслы и образ мышления американских чиновников, которые обвиняют РФ в «дезинформации» по коронавирусу.

По мнению дипмиссии, грант Госдепа США в размере $250 тыс. на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения» показывает, что русофобские силы в Вашингтоне проводят деструктивную деятельность против российской стороны. Все это делается вместо того, чтобы «сплотиться» в условиях пандемии и несмотря на другие «сигналы, исходящие от главы государства».

«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа», — говорится в сообщении.

Заключая, посольство задало риторический вопрос: «Не полезнее было бы направить эти деньги на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?».

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