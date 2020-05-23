Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

Данный документ разработан с целью урегулирования правоотношений, которые возникают в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.

Законом среди прочего предусмотрено увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет в два раза, с 3 375 руб. до 6 752 руб. Кроме того, повышается максимальный размер пособия для потерявших работу в период декретного отпуска с 6 000 руб. до 13 504 руб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих

— Более 40 тысяч безработных из-за пандемии москвичей получают доплату к пособию

Источник