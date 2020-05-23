Набиуллина допустила снижение ВВП на 8%

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Эльвира Набиуллина, март 2017 года
Илья Питалев/РИА «Новости»
ВВП России во втором квартале может упасть на 8%, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
«Возможно, что ВВП во II квартале снизится больше, чем на 8%», — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ добавила, что уточненный прогноз появится позже.
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