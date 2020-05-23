СМИ: Представитель правящей партии Турции выиграл 130 правительственных контрактов

Arge Group IT, совладельцем которой является член правления ПСР в Газиантепе Али Унджуоглу, выиграла около 130 тендеров стоимостью порядка 10 млн лир (1,47 млн долларов), проведённых в период с 2015 по 2019 годы, отмечает издание.

Согласно сообщению, Arge Group IT оказалась единственной фирмой, принявшей участие в тендерах на поставки расходных материалов, таких как принтеры, сканеры, компьютеры и тонер.

Угур Калкан, член муниципального совета Шахинбей в Газиантепе на юго-востоке Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), назвал число выигранных тендеров Унджуоглу «невероятным» и спросил, почему власти не обеспечили открытый процесс при объявлении контрактов и не создали конкурентной среды.

«Мы ждём объяснений от властей по этому вопросу», — сказал он.