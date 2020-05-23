Зеленський відповів на петицію щодо передачі Києво-Печерської лаври ПЦУ

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо припинення використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою шляхом розірвання договору оренди та передачі її у використання Православній церкві Україні.

У відповіді глава держави заявив, що питаннями оренди Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату займається Кабінет міністрів, — пише УНІАН.

«Відповідно до пункту 5 статті 116 Основного Закону України Кабінет міністрів України здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону», — йдеться у відповіді президента. Зеленський відзначив, що «повноваження Кабінету міністрів у сфері економіки щодо здійснення відповідно до закону управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, делегування в установленому законом порядку окремих повноважень щодо управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, визначено законом України «Про Кабінет міністрів України» (абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 20)».

Президент вказав, що Кабінет міністрів самостійно визначає об’єкти держвласності, які передаються в управління іншим суб’єктам.

Як повідомляв УНІАН, президента у петиції просили розглянути питання щодо передачі Києво-Печерської Лаври Православній Церкві Україні.