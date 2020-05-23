Baza: Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него коронавирус, сообщает проект Baza со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Кадыров заразился около 2−3 недель назад, когда он навещал заболевшего коронавирусом главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. Однако Кадыров вошел в «красную зону» в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода, и даже обнял больного.

Через неделю Кадыров почувствовал недомогание, однако не сразу обратился к врачам, списав все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено. Сейчас у него серьезное поражение легких, отмечает проект.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что у Кадырова заподозрили новую коронавирусную инфекцию. Чеченского лидера якобы доставили в Москву на самолете. Собеседник ТАСС указывал, что Кадыров находится в столице под наблюдением врачей, состояние «стабильное». Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев не стал говорить о самочувствии Кадырова, заявив, что он лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике.

«Все хорошо со здоровьем у него (Кадырова — прим. ред.), никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался», — сказал Айдамиров РБК.

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров также заявил, что Кадыров чувствует себя хорошо, его не госпитализировали. В настоящее время глава региона находится в Чеченской Республике.