Набиуллина допустила снижение ВВП на 8%

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Эльвира Набиуллина, март 2017 года

Илья Питалев/РИА «Новости»

ВВП России во втором квартале может упасть на 8%, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Возможно, что ВВП во II квартале снизится больше, чем на 8%», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что уточненный прогноз появится позже.

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