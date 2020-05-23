Депутаты Алтайского Заксобрания готовы попросить Татьяну Голикову платить ковидные деньги патологоанатомам эпидемиологам

Депутаты Алтайского Заксобрания подготовили письмо (есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс») на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой с просьбой расширить список категорий работников медучреждений, которые могут претендовать на стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Народные избранники пишут, что в медицинских кругах сложившуюся сейчас ситуацию с выплатами считают попросту несправедливой, поскольку многие сотрудники, несмотря на риск заражения инфекцией, лишены такой меры государственной поддержки. Информацию о подготовке обращения ИА «Банкфакс» предоставил депутат Николай Якушев. По имеющимся сведениям, на проблему ранее обратили внимание и в правительстве региона, соответствующее обращение на имя вице-премьера уже направлено.

Еще в апреле текущего года правительство РФ приняло два постановления, в соответствии с которыми за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, положены стимулирующие выплаты. При этом по постановлению № 415 доплаты рассчитываются, исходя из средней зарплаты по региону: 23 413 рублей положены врачам, 11 706,5 рублей — среднему медперсоналу и 7023,9 рублей — младшему. По второму постановлению № 484 деньги могут получить не только медики, но и другие работники медорганизаций, к примеру, водители, а сумма выплат фиксирована. Их размер для всех регионов был обозначен президентом. «Доплаты получают работники скорой помощи: врачи по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и водители — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей в месяц», — утверждается на сайте правительства.

В то же время целые категории сотрудников медучреждений, несмотря на высокий риск заражения, лишены такой меры государственной поддержки. Депутаты пишут, что в медицинских кругах такую ситуацию считают несправедливой и неприемлемой. По данным народных избранников, с больными пациентами или их материалами контактируют и другие сотрудники. Например, не учтены риски медицинского персонала процедурных кабинетов поликлиник, который осуществляет забор биоматериала у пациентов для лабораторий, врачей и среднего медперсонала первичного звена. Врачи-эпидемиологи, работающие в очагах коронавирусной инфекции и в медицинских организациях, сотрудники отделений лучевой диагностики, патологоанатомы и работники моргов, как и медперсонал лабораторий, которые работают с COVID-биоматериалом, также оказались не учтены в постановлении правительства. Кроме того, в документе не упоминаются кастелянши, слесари-сантехники, электрики, уборщики и прочие работники, обеспечивающие функционирование медучреждений, которые рискуют заразиться коронавирусом.

В связи с этим депутаты планировали попросить Татьяну Голикову рассмотреть возможность внесения изменений в постановление, которые бы предполагали включение всех вышеперечисленных категорий работников медучреждений в перечень тех, кто имеет право на выплаты. Вместе с тем ИА «Банкфакс» стало известно, что на проблему ранее обратили внимание и правительстве Алтайского края. Письмо с указанием проблем и чаяний сотрудников медучреждений уже направлено в адрес Татьяны Голиковой от исполнительной власти региона.

К такой инициативе депутатов подтолкнуло письмо медиков (есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс») Барнаульской городской больницы № 5, где размещен госпиталь для больных COVID-19, на имя Николая Якушева. Из него следует, что список претензий у врачей еще шире. Например, медиков не устраивает, что размер выплат по постановлению № 415 определяется на основе средней заработной платы по региону, в то время как более справедливым было бы исходить из средних заработных плат тех или иных категорий медперсонала, считают медики. Они также просили исключить из текста постановления № 415 формулировку «за фактически отработанное время». Отдельно в этом письме медики обращают внимание на положение патологоанатомов, которые вынуждены работать с биоматериалами скончавшихся пациентов с COVID-19 (мокротой из легких, кровью) и проводить вскрытия, но не включены в постановление № 484, что необходимо исправить, пишут медработники.