Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе

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РИА «Новости»
Полпред РФ Борис Грызлов заявил, что по итогам встречи Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе выработать совместных решений не удалось, сообщает «Интерфакс».
«По итогам сегодняшней встречи решений не принято. Тем не менее, четко зафиксирована ответственность киевской стороны Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу», — сказал Грызлов.
По его словам, темой для обсуждения в рамках группы стали киевские обстрелы территорий Луганска и Донецка.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
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