В июне Турция не примет туристов из России

«Туристический сезон мы начнём только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждём туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где всё ещё остаётся много случаев заражения коронавирусом», — цитирует министра ТАСС.

При этом для совершения путешествий по стране для жителей Турции будет необходимо использовать разработанное мобильное приложение. «Через него можно будет получить специальный код. Если у человека будет выявлен риск заражения коронавирусом, то ему откажут в разрешении на поездку», — добавил министр.

Напомним, что коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 151 тыс., умерли 4 тыс. 199 человек, выздоровели 112 тыс. 895.