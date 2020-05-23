Матвиенко поддержала идею объединения ряда регионов

Ряд регионов в случае объединения получили бы большие возможности для экономического развития. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя подписанный на прошлой неделе врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа меморандум о начале процесса объединения регионов.

«Движение, на мой взгляд, выбрано правильное. Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили новые серьезные возможности для более эффективного развития. Надо над этим думать, обсуждать», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, это естественный назревший процесс, но решение за гражданами регионов.

Напомним, 13 мая врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить свои регионы в единый субъект. Предполагается, что референдум по объединению пройдет уже в этом году.

19 мая участники рабочей группы, которые занимаются сбором мнений жителей региона по вопросу создания нового субъекта РФ, предложили рассмотреть вариант присоединения к двум регионам еще одного региона — республики Коми. Последний раз российские регионы объединялись в 2008 году: 1 марта Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ образовали Забайкальский край.