На Алтае возбудили уголовное дело факту миллионных хищений дорожного фонда

Прокуратура Горно-Алтайска Республики Алтай проверила исполнения бюджетного законодательства Управлением жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города. В ходе проверки обнаружили целый ряд серьезных нарушений, который вылились в возбуждение уголовного дела, информирует Генпрокуратура России.

Речь идет о фактах хищения бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог муниципального значения, в том числе из резервного фонда администрации города. В частности, учреждение произвело двойную оплату выполненных работ в рамках муниципальных контрактов, а также оплатила фактически невыполненные работы на сумму 4,2 млн рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения 21 мая 2020 года было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его расследование поставлено на контроль в прокуратуре республики.